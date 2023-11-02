الرئيس الألماني يدعو من زامبيا إلى زيادة اهتمام شركات بلاده بالدول الأفريقية

دعا الرئيس الألماني الشركات الألمانية إلى إبداء المزيد من الاهتمام بالدول الأفريقية.

وخلال زيارته الرسمية لزامبيا، قال شتاينماير اليوم الخميس: "أعتقد أن الاقتصاد الألماني لديه كل الأسباب للاهتمام بأسواق أخرى وتحديدا الأسواق في أفريقيا"، مشيرا إلى أن زامبيا على سبيل المثال تقدم ظروفا مواتية نسبيا للاستثمار.

وقال شتاينماير: "لدينا مشهد سياسي مستقر للغاية تعلم التعامل مع تغيير القيادة السياسية"، وأضاف أن زامبيا بصدد تعزيز الظروف التي لا يمكن من خلالها استغلال الموارد بشكل مشترك مع شركات أخرى ومنها شركات أوروبية وحسب بل يمكن أيضا من خلالها مواصلة تطوير القيمة المضافة في البلاد.

وتابع شتاينماير أن "المهم الآن هو أن تتعرف الشركات الأوروبية بما في ذلك الشركات الألمانية على ظروف السوق هذه وتتعلم كيف تقدرها وتستثمر فيها". واختتم الرئيس الألماني اليوم زيارته الرسمية في زامبيا.

واطلع الرئيس الألماني على تداعيات التغير المناخي خلال زيارته لنهر زمبيزي في مدينة ليفنجستون حيث أدى التغير المناخي إلى حدوث انخفاض قوي في منسوب المياه في هذا النهر خلال فترة الجفاف لدرجة لم يعد من الممكن معها ضمان توافر إمدادات مياه موثوقة في المنطقة.

وتم التوقيع على عقد مشروع لإدارة المياه بقيمة 10 ملايين يورو بحضور الرئيس الألماني ووزير المياه الزامبي مايك إي. إمبوشا الذي أكد أن الوصول إلى المياه هو واحد من حقوق الإنسان، ووجه الشكر إلى الرئيس الألماني على الدعم قائلا: "لدينا أخ كبير في ألمانيا".