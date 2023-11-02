أيام قليلة وتدخل الحرب على قطاع غزة شهرا كاملا من الحصار والقصف المستمر بلا هوادة في إبادة جماعية للقطاع.

وبالرغم من ارتقاء ما يزيد على 9 آلاف شهيد فلسطيني من القطاع وعشرات الآلاف من المصابين، في ظل انقطاع دائم للمياه والكهرباء ونقص الوقود، إلا أن العالم لا يزال عاجزا أمام إسرائيل في إدخال مزيدا من المساعدات أو خلق هدنة إنسانية أو فتح ممرات آمنة المدنيين، في ظل توسعها البري والقصف الجوي والبحري على مدنيين عُزل.

وكشفت صحف محلية إسرائيلية عن تأثر الاقتصاد بشكل عام بأضرار بالغة، خاصة ارتفاع الدولار أمام الشيكل بزيادة قدرها حوالي 6% ليصل سعر الدولار إلى 4.081 شيكل، بالإضافة لتضرر العمل بالسوق العقاري.

- ارتفاع الدولار أمام الشيكل

تم تحديد السعر التمثيلي للدولار، الجمعة الماضية، في إسرائيل بمقدار 4.081 بزيادة بلغت 6% خلال 3 أسابيع.

وتم تحديد سعر اليورو ليبلغ 4.30 شيكل بعد أن تم تحديده بزيادة قدرها أكثر من 20 شيكل منذ بداية الحرب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وفي ضوء الانخفاضات الحادة التي شهدها الشيكل، أعلن بنك إسرائيل عن خطة استثنائية لبيع العملات الأجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار شيكل في الأسواق.

- الحرب تؤثر على الاقتصاد بشكل عام

نشرت صحيفة "بورتز بورت" الإسرائيلية تقريرا لقسم البحوث الاقتصادية في اتحاد الصناعيين بإسرائيل، أكدت فيه أن التكلفة الاقتصادية المباشرة المتراكمة بعد 3 أسابيع من الحرب تقدر على الاقتصاد بأكمله بنحو 11.1 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي على خلفية العمليات القتالية النشطة في المنطقة الجنوبية، وإخلاء المستوطنات في المناطق الجنوبية والشمالية القريبة من الحدود، وإغلاق نظام التعليم والتعبئة الواسعة النطاق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أمس الأربعاء، أنه في الوقت نفسه شهدت الأيام الأخيرة عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، ومن بين أمور أخرى قرار جهاز التعليم بالعودة إلى المدارس، وذلك في ضوء الخريطة الإقليمية المحدثة لقيادة الجبهة الداخلية.

وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون عامل لم يذهبو إلى عملهم في الأسبوع الأول، ونحو 1.1 مليون في الأسبوع الثاني، ونحو 770 ألفا في الأسبوع الثالث.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير الصناعيين لم ياخذ في الاعتبار الأضرار المالية التي خلفتها الحرب نتيجة أضرار مباشرة لحقت بالمصانع، وأضرار غير مباشرة بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول، وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها.

كما أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ذلك لم يتم أخذ الموظفين الذين توقفوا عن العمل في الاعتبار.

- توقعات بخسارة إسرائيل نحو 30 مليار شيكل من دخلها العقاري

أكدت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات إسرائيل من المزادات العقارية والضرائب العقارية بنحو 50% هذا العام، بانخفاض قدره 20 مليار شيكل و12 مليار شيكل على التوالي بشكل رئيسي.

وذكرت الصحيفة أن التباطؤ الكبير الذي حدث في عام 2023 في القطاع العقاري، من المتوقع أن يصبح أكثر حدة واستمرار إذا اشتد القتال في غزة وانتشر.

ويشير تحليل أجرته شركة "جلوبز" للبيانات الصادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية وهيئة الأراضي الإسرائيلية "RMI"، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الدولة من مزادات RMI بحدود 20 مليار شيكل في العام الجاري، كما سينخفض ​​دخل إسرائيل من الضرائب العقارية بنحو 12 مليار شيكل.

ولفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الانخفاض المتوقع لم يرجع بعد إلى التبعات الحرب، بل إلى التباطؤ الكبير في سوق العقارات.

وأضافت الصحيفة، أنه منذ حوالي شهر ظهرت أمثلة جلية على انخفاض المعنويات في سوق الأراضي في إسرائيل، وخاصة في المناطق الطرفية، حيث أصبح المطورون العقاريون غير قادرين أو راغبين في دفع ثمن الأراضي، وكان دخل إسرائيل من بيع الأراضي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أقل بنسبة 35% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجل دخل إسرائيل من الضرائب العقارية حتى الآن انخفاضاً بنسبة 43% تقريباً مقارنة بعام 2022، مع تزايد معدل الانخفاض من شهر لآخر.

وفي عام 2021، تم تنفيذ ما يقرب من 150.000 معاملة على الشقق في إسرائيل، وهو رقم قياسي، ونتيجة لذلك كانت هناك أيضًا زيادة في دخل الدولة من الضرائب العقارية، والتي تتضمن عنصرين رئيسيين، ضريبة الشراء، والتي يدفعها المشترون عند شراء العقارات، وضريبة المبيعات، والتي يدفعها البائعون عند بيع العقارات.