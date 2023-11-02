الداخلية الألمانية تحظر أنشطة حركة حماس على أراضيها

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قررت وزارة الداخلية الألمانية، صباح اليوم الخميس، حظر أنشطة حركة حماس وشبكة «صامدون للدفاع عن الأسرى» على أراضيها.

وكتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «كوزيرة للداخلية الألمانية قررت حظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى».

ويوم 12 أكتوبر الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان حكومي، إن بلاده ستحظر أنشطة حركة حماس في ألمانيا، بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال شولتس في بيانه أمام البرلمان الألماني «بوندستاج» أنه من المقرر أيضاً حظر شبكة صامدون الفلسطينية.

وانتقد شولتس المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل والمعادية للسامية في ألمانيا، وقال إنها «أمر بغيض وغير إنساني».

وأضاف: «لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنباً إلى جنب دون إرهاب».