اشتباكات في وسط أثينا بين متطرفين يمينيين ومناهضين للفاشية

شهد وسط أثينا وقوع اشتباكات عنيفة بين متطرفين يمينيين ومناهضين للفاشية، والشرطة، مساء أمس الأربعاء، حيث هاجمت المجموعات المتعارضة بعضها البعض بالحجارة، والأجسام الحارقة، وقضبان الصلب.

وقال وزير حماية المواطنين، جيانيس أويكونومو، اليوم الخميس، إن معظم أعمال العنف تركزت في محطة المترو بمنطقة موناستيراكي السياحية الشهيرة.

واعتقلت الشرطة اليونانية 60 شخصا على خلفية الاحداث.

ووقعت أعمال الشغب في الذكرى العاشرة لمقتل اثنين من المتطرفين اليونانيين اليمينيين، وهي قضية لم يتم أبدا حلها بشكل كامل.

ومنعت السلطات تنظيم مظاهرة للمتعاطفين مع الجناح اليميني، بمناسبة حلول الذكرى السنوية العاشرة للحادث. ومع ذلك، تجمهر نحو 1500 شخص في مواقع مختلفة، بحسب ما قالته وزارة حماية المواطنين.