 إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم - بوابة الشروق
الخميس 2 نوفمبر 2023 9:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم

محمود عبد السلام:
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 9:19 م

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جراء حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوي بنطاق الجيزة.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك