إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم

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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جراء حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوي بنطاق الجيزة.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.