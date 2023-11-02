الصين تدعو إلى وقف القتال المحتدم على طول حدودها مع ميانمار

دعت الصين إلى وقف القتال المحتدم على طول حدودها مع ميانمار، حيث تقول جماعة متمردة إنها سيطرت على عدة بلدات، من بينها مركز تجاري كبير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، قوله اليوم الخميس في مؤتمر صحفي دوري عُقد ببكين، إن "الصين تتابع عن كثب الصراع القائم في شمال ميانمار".

وأضاف المتحدث: "نحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فورا والالتزام بالحوار والتشاور، وحل خلافاتهم بالسبل السلمية، وتجنب تصعيد أعمال العنف."

من ناحية أخرى، قال تحالف يضم جماعات عرقية مسلحة، يعرف باسم "تحالف الإخوان الثلاثة"، في بيان له إنه سيطر على أربع بلدات، من بينها تشينشويهاو التجارية الشهيرة في ولاية شان، خلال عملية عسكرية استمرت لمدة أسبوع.

وأضاف التحالف أنه أستولى أيضا على ست مركبات مدرعة.