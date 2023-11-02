أبو مسلم: لجنة التخطيط وراء تراجع مستوى الأهلي

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يرى أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى وراء تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم.

كان المارد الأحمر قد ودع بطولة دورى السوبر الأفريقى من الدور نصف النهائى بعد الخسارة من صن دوانز ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل إيابًا سلبيًا بدون أهدف.

وأضاف أبومسلم فى تصريحات صحفية: «لجنة التخطيط هى التى تقوم بتحديد أسماء الصفقات الجديدة وليس محمود الخطيب، وهناك أشياء تحيط بالاختيارات بعيدًا عن التقييم الفنى».

وواصل أبومسلم: «يجب البحث عن لجنة جديدة تتعامل مع مستجدات التقييم الفنى والخططى للاعبين مع كامل الاحترام للثنائى محسن صالح وزكريا ناصف».

ويعانى الأهلى من عدم وجود قلب هجوم أساسى قادر على قيادة الخط الأمامى رغم التعاقد مع الدولى الفرنسى أنتونى موديست.