مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية، على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، ويضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب.

ومن المقرر أن تدرس مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية، المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، والعمل على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.