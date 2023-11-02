 مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:17 ص

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية، على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، ويضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب.

ومن المقرر أن تدرس مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية، المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، والعمل على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.


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