جيه بى مورجان: الفيدرالى لم ينته من رفع الفائدة وسيفاجئ الأسواق

توقع جيمى ديمون، الرئيس التنفيذى لبنك جيه بى مورجان، أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية نتيجة للتضخم المرتفع، محذرًا الشركات من أنها يجب أن تكون مستعدة لمثل هذا السيناريو الأسوأ.

وأضاف ديمون، بعد قرار الفيدرالى الأمريكى بإبقاء الفائدة، أمس الأربعاء، عند مستوياتها 5.25% و5.50%: «أعتقد أنهم على حق فى تثبيت الفائدة عند هذا المستوى وانتظار ما سيحدث».

وفيما يتعلق بحجم رفع أسعار الفائدة فى المستقبل من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى، قال ديمون: «ربما 25 نقطة، أو 50 إلى 75 نقطة أساس»، موضحا: «أنا لا أتوقع ذلك، بل أعتقد أن هناك فرصة لرفع الفائدة أكبر مما يعتقد الآخرون».

ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى تقييمه للاقتصاد إلى «قوى» فى الربع الثالث، وجاء هذا التغيير بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلى الإجمالى للربع الثالث التى نُشرت الأسبوع الماضى أن النمو سجل معدلًا سنويًا هائلا بنسبة 4.9% خلال أشهر الصيف، والذى كان مدفوعًا فى جزء كبير منه بالإنفاق الاستهلاكى القوى.

وأكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، أن الفيدرالى يتحرك بحذر، ولا يعتزم حاليًا خفض معدلات الفائدة، مع التركيز على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وأشار باول خلال مؤتمر صحفى عُقِد عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالى أمس إلى أن الطريق أمامنا لتحقيق أهداف التضخم لا يزال طويلا، وأن البيانات الإيجابية التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية هى مجرد بداية فى بناء الثقة بأن التضخم سيتجه نحو الهدف المنشود بشكل مستدام.

ويشعر رئيس بنك جى بى مورجان، بالقلق بشأن التأثيرات المترتبة على التشديد الكمى الذى ينتهجه بنك الاحتياطى الفيدرالى، والذى يعمل على زيادة المعروض من السندات فى حين تعمل الحكومات الأجنبية على إبطاء وتيرة الشراء، قائلا إن ذلك يمكن أن يفرض المزيد من الضغوط على عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. مؤكدًا: «فى مرحلة ما، سوف يهز هذا الأمر الأسواق».

واختتم ديمون: «لا أرى أى شىء يمكن أن يؤدى إلى انكماش التضخم فى المستقبل»، مؤكدًا استعداد بنك جى بى مورجان لبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل أعلى لفترة أطول.