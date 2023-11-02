رابطة الجيش الألماني: يتعين علينا أن نكون أكثر قدرة على الدفاع

أعرب رئيس رابطة الجيش الألماني أندريه فوستنر لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن امتنانه على العبارات الواضحة التي صرح بها الأخير لتعزيز القدرة الدفاعية لقوات الجيش.

وقال "فوستنر"، اليوم الخميس: "العالم ينفجر في وجوهنا، ولهذا السبب يتعين علينا التعاطي مع أن نصير قادرين على الدفاع بأقصى سرعة ممكنة. لماذا؟ لأن الدفاع قوة ردع"، لافتا إلى أن ذلك يمثل مشكلة جوهرية حاليا.

يذكر أن وزير الدفاع الألماني، صرح يوم الأحد الماضي للقناة الثانية (زد دي إف) بالتليفزيون الألماني: "يتعين علينا أن نعتاد مجددا الأفكار بأنه من الممكن أن يكون هناك خطر نشوب حرب في أوروبا، ويعني ذلك: يتعين علينا أن نكون جاهزين للحرب. يتعين علينا أن نكون قادرين على الدفاع".

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس رابطة الجيش الألماني اليوم، إلى أنه لا يزال يرى أن الوتيرة التي يتم بها تحديث الجيش الألماني ليست كافية.

وقال: "يجب أن يزيد وزير الدفاع من سرعتها"، ودعا لعقد قمة تسليح ثانية مع الأوساط الصناعية.