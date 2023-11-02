قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن معبر رفح اليوم شهد حالة كبيرة من النشاط، إذ تتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كبير اليوم، ويجرى تجهيز الآن 70 شاحنة لدخول العُمق الفلسطيني.

وأكد أن معبر رفح يشهد استمرار وصول الدفعات المُتتالية من مزدوجي الجنسية ودخولهم إلى الدولة المصرية، إذ وصل عددهم اليوم حولي 50 فردا، ليصل العدد الإجمالي لأكثر من 400 شخص يحملون الجنسية الهولندية والأمريكية والفرنسية والسويسرية.

أما المشهد الثالث يكمن في التجهيزات التي تجرى على قدم وساق أمام المعبر لاستقبال حالات المصابين والجرحى الذين يتوافدون من الأراضي الفلسطينية وتحديدًا من قطاع غزة، ويجرى توجيههم من خلال سيارات الإسعاف المُنتشرة في أرجاء معبر رفح، إذ يتواجد 20 سيارة إسعاف داخل المعبر وسيارات أخرى خارج المعبر أرسلتهم وزارة الصحة المصرية وهيئة الإسعاف لتقديم أوجه الدعم الطبي للأشقاء.

وبخلاف سيارات الإسعاف هناك توجيه باستعدادات وجاهزية جميع المستشفيات الموجودة بمحافظة شمال سيناء، والتي تتواجد بالقرب من معبر رفح، كمستشفى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد، وذلك لتقديم المساعدات الطبية واستقبال المصابين من قطاع غزة.