5 كوريين جنوبيين يصلون مصر عبر معبر رفح من قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن عائلة كورية جنوبية تعيش في قطاع غزة عبرت الحدود إلى مصر عبر معبر رفح، اليوم الخميس، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «يونهاب».

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم السماح لنحو 600 مواطن أجنبي، بما في ذلك الكوريون الجنوبيون، بالمغادرة من معبر رفح اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في رسالة نصية للصحفيين: «وصل جميع الكوريين الجنوبيين المقيمين في قطاع غزة، وهم عائلة مكونة من 5 أفراد، إلى مصر بعد عبور معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة حوالي الساعة 11:15 صباحا (بالتوقيت المحلي)».

يذكر أن أفراد العائلة هم امرأة كورية جنوبية في الأربعينات من عمرها، وزوجها من أصل فلسطيني، و3 أطفال.

وقالت الوزارة إنها أرسلت القنصل لسفارة كوريا الجنوبية في مصر إلى معبر رفح الحدودي، وتقدم المساعدة القنصلية للعائلة، بما في ذلك الإقامة والفحوصات الطبية.

وقال مصدر محلي لوكالة «يونهاب» للأنباء، إن أفراد العائلة لم يصابوا بأذى، وهم في حالة صحية نسبيا.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية حافظت على اتصالات وثيقة مع العائلة لضمان سلامتهم منذ الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس، وبذلت جهودا دبلوماسية مختلفة لمساعدة العائلة على عبور الحدود في أقرب وقت.