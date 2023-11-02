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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف طارق حامد لاعب ضمك مباراتين، بسبب ارتكابه سلوك غير رياضي.

وأثار طارق حامد الجدل في الوسط الرياضي السعودي، بعد إشارة بذيئة قام بها على سبيل المزاح مع مواطنه وزميله في المنتخب الوطني المصري محمد شريف خلال مواجهة الخليج وضمك.

وأوضح بيان لجنة الانضباط والأخلاق: «طارق حامد ارتكب سلوكا غير رياضي، وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي، لذلك قررت اللجنة تشديد العقوبة وفقًا للمادة «39-4» من اللائحة».

وأتم البيان: «قررت اللجنة إيقاف طارق حامد لاعب ضمك مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوك غير رياضي».