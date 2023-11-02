15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض «هليو بارك» لصالح التأمينات الاجتماعية

وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور سامح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أمس، عقد شراء هيئة التأمينات لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس، والانتهاء من إجراءات الشهر العقاري، وذلك بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري ، بقيمة إجمالية تُقدر بـ15 مليار جنيه .

وأشار عوض، إلى أن أرض هليوبارك، والتى تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، يجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.

ومن جانبه، أكد عوض أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كل مجالات الاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويذكر بأن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.