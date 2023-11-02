قائد عسكري أوكراني: العملية العسكرية الروسية تمر بمرحلة جديدة من القتال الثابت وحرب الاستنزاف

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن العملية العسكرية الروسية تمر الآن بمرحلة جديدة من حرب "تموضع" للقتال الثابت والاستنزاف، كما كان الحال في الحرب العالمية الأولى.

وأضاف زالوجني، في مقال كتبه لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن هذا سيفيد روسيا، مما يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية.

وقال زالوجني "إذا أرادت أوكرانيا النجاة من هذا الفخ، فسنحتاج إلى كل هذه الأشياء: التفوق الجوي، والحرب الإلكترونية المحسنة إلى حد كبير، والقدرات المضادة للبطاريات، وتكنولوجيا جديدة لإزالة الألغام، والقدرة على تعبئة وتدريب المزيد من جنود الاحتياط."، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث زالوجني الحلفاء على مساعدة كييف على تحسين إدارة الحرب الإلكترونية باستخدام الطائرات المسيرة.

وقال زالوجني إنه يرى جيشه محاصرا في حرب تموضع ثابتة، بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.

وكتب زالوجني أن أوكرانيا تحتاج إلى طائرات على وجه الخصوص. ولا تتوقع كييف استلام مقاتلات إف-16 التي وعدت بها عدة دول حتى العام المقبل.

وخلص الجنرال إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية المحسنة يجب أن تعوض نقص الطائرات المقاتلة حتى ذلك الحين. وقال إن مفتاح النجاح في حرب الطائرات المسيرة هو تحسين الحرب الإلكترونية لتعطيل واعتراض الطائرات الروسية. وروسيا متفوقة في هذا الصدد.

وعلى عكس استعادة مناطق واسعة في العام الماضي، فإن الآمال الأوكرانية في تحقيق مكاسب هذا الصيف لم تتحقق إلا بالكاد. ومع ذلك، فقد أضعف المدافعون الأوكرانيون موقف روسيا في شبه جزيرة القرم وطردوا البحرية الروسية من غرب البحر الأسود.

وتوجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى برلين في زيارة تستغرق يومين لعقد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام للتكتل لبحث توسيع الاتحاد الأوروبي. وسيجتمع كوليبا في برلين أيضا مع منتجي الأسلحة في ألمانيا.