صحيفة إسرائيلية: جنود الاحتلال نهبوا المنازل في مستوطنات غلاف غزة

كشفت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، عن قيام عناصر جيش الاحتلال بعمليات نهب وسرقة لمنازل المستوطنين في غلاف غزة، بعد أن هجروها إثر عملية «طوفان الأقصى» في السابع من الشهر الجاري.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، نقلت الصحيفة عن سكان المستوطنات الذين تم إجلاؤهم من منازلهم قولهم، إن المنازل تعرضت للتخريب، ونهبت أشياء ثمينة في بعضها على يد جنود جيش الاحتلال.

من جهته قال المجلس الإقليمي في أسدود، إنه تلقى العديد من شكاوى بهذا الخصوص، وفتح جيش الاحتلال تحقيقًا بشأنها.

ويضيف المستوطنون، أن المنازل تم اقتحامها وتخريبها، وبقيت في بعضها الأشياء الثمينة القليلة على ما يبدو من قبل عناصر جيش الاحتلال الذين يقيمون في المنطقة لأغراض عملياتية.

وأكد المستوطنون الذين تحدثوا للصحيفة، أنه «عندما اتصل المشتكون بالشرطة، وطلبوا تقديم شكوى بشأن السرقة، قيل لهم إنه لا توجد طريقة للتعامل مع شكواهم، لأنها كانت منطقة عسكرية مغلقة، وعليهم الاتصال بجيش الاحتلال، الذي قالوا إنه لم يتعامل مع شكاواهم».

ونقلت «ذا ماركر» عن زوهر حايمي، أحد سكان مستوطنة نير إسحق الذي أسر ابنه في غزة، أنه «تم اقتحام منزله بينما كان يقيم في فندق في إيلات حيث وضع الجيش أقفالًا على الأبواب، لكن هذه الأقفال تحطمت، وتحدث السكان عن سرقة أجهزة كمبيوتر ومعدات كهربائية من تلك البيوت».

ويضيف: «عناصر جيش الاحتلال كسروا الأبواب بآلات حديدية، وهذا أمر محبط للغاية، وأبلغنا الجيش بذلك على أعلى المستويات، لكنهم لا يسيطرون على الأمر وهناك عمليات نهب للمنازل، كل هذا وابني جالس في خان يونس، حيًا أو ميتًا، لا أعرف».

ويقول مصور الصحيفة إيلي هيرشكوفيتش: «كان هناك نهب، هذا أمر مؤكد. فقد اتضح أنه كان هناك جنود في الكيبوتس، تجولوا في المنازل وداهموها بحثًا عن المجوهرات والذهب، هؤلاء أشخاص يرتدون الزي العسكري، وليسوا متسللين قفزوا فوق السياج، لأنه من المستحيل دخول الكيبوتس، هناك مواقع للجنود حول جميع السياج».

وتابع: «تم تقديم شكاوى إلى الشرطة، لكنهم يزعمون أنها منطقة عسكرية ولهذا السبب ليسوا مسؤولين عنها ولا يتعاملون معها، لقد اتصلنا بفرقة غزة والشرطة العسكرية».

واستطرد هيرشكوفيتش الذي عاد لمنزله بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب: «المنزل تعرض للنهب، لقد سرقوا آلاف الشواكل نقدًا، وأخذوا قلائد مطلية بالذهب، وحتى عملات معدنية مطلية بالذهب، لقد فتشوا كل درج في المنزل، وفتحوا الخزانة وبحثوا عن أشياء بداخلها لقد سرقوا أشياء لها قيمة شخصية. حدث هذا في ستة منازل في مستوطنة حوليت».