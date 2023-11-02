القصير يبحث مع وزير المصايد السمكية بغينيا الاستوائية تعزيز التعاون الثنائى

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بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، اليوم مع وزير المصايد السمكية والموارد المائية بغينيا الاستوائية فرانشيسكو كاتالان، سبل التعاون المشترك فى مجال المصايد السمكية.

وخلال الاجتماع عرض القصير خبرات مصر فى الاستزراع السمكى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات الأسماك، بفضل التدريب ورفع قدرات العاملين والأمور التقنية المتعلقة بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصرى تقديم الدعم الفنى اللازم للأشقاء فى غينيا مع تحسين سلاسل القيمة لهذا القطاع الحيوى والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائية من موقع على المحيط الأطلسى.



من ناحيته أشار الوزير الغينى، إلى تطلع بلاده إلى التعاون مع المختصين من الجانب المصرى لعمل دراسة لاحتياجات بلاده من التدريب والتصنيع السمكى للمساهمة فى إضافة قيمة للمنتجات السمكية بغينيا الاستوائية.



وانتهى الاجتماع بتحديد نقاط الاتصال من البلدين والتوصية بتشكيل لجنة فنية زراعية من الجانبين لمناقشة مختلف الأمور الفنية، فضلا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة يدرج بها مجالات تعاون محددة للبدء الفورى فى العمل عليها.