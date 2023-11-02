تعليم الغربية تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة دوي بالمحلة

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية وتنظيم المجلس القومي للمرأة، برئاسة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

وتنطلق الفعاليات على مدار يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من شهر نوفمبر الجاري، بمدارس إدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، وهي مدارس السيدة زينب الإعدادية بنات، السيدة عائشة الإعدادية بنات، الزهراء الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية بنات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس بالغربية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة، ومنى عطا، مدير عام ادارة غرب المحلة، وشيماء غانم، مسئول المجلس القومي للمرأة، وأمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وشيرين علي منسق وحده تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية.

جدير بالذكر، أن فعاليات المبادرة بدأت من الأحد الماضي واستمرت إلى اليوم الخميس بإدارات طنطا، كفر الزيات، شرق المحلة، وغرب المحلة، وتهدف المبادرة إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن.

وخلال الفعاليات، تتم تنفيذ دوائر حكي حول موضوعات "الزواج المبكر، سلامة الجسم، المهارات والتطلعات، الدعم والتشجيع، الصحة والعافية، البيئة"، بمشاركة 1200 طالبة على مستوى إدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية.