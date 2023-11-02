الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال استهدفت مستشفى القدس بالرصاص الحي

كشف أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن آخر تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات القصف لجميع أنحاء القطاع.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل الزوايا»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن الأوضاع في غزة تزداد سوءا خاصة مع استمرار عمليات القصف العدواني، هذا إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء هذه الغارات وعمليات القصف لقوات الاحتلال بحث المدنيين.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، معقبا: «الجميع شاهد على ما يحدث الآن في غزة عبر وسائل الإعلام».

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت ضابطين من ضباط الإسعاف، أحدهما أصيب بالكتف والرأس والآخر تلقى إصابة في القدم، وذلك خلال محاولتهما إنقاذ أحد المصابين، منوها بأن سلطات الاحتلال تمنع دخول الوقود إلى المستشفيات لليوم ال 27 منذ بداية حربها العدوانية على غزة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مستشفى القدس باستخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فردين داخل المستشفى، أحدهما تلقى رصاصة بالصدر، والثاني رصاصة بالبطن، لافتا إلى أن جنود الاحتلال يستقلون الطائرات ويضربون المدنيين بالرصاص.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، عن استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة"، وذلك من خلال معبر رفح، وصرح المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، بأن تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

وقال إنه جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الأجنبية.

https://www.youtube.com/watch?v=l4eU9ozZ2l4