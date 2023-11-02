يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الادارية 31 22

6 اكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادى النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 34 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 23

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 25

المدينة 33 21

الرياض 28 20

المنامة 32 26

أبوظبى 36 26

الدوحة 34 27

الكويت 31 20

دمشق 26 15

بيروت 27 21

عمان 26 15

القدس 26 14

غزة 28 20

بغداد 28 21

مسقط 31 26

صنعاء 24 09

الخرطوم 38 26

طرابلس 30 23

تونس 30 20

الجزائر 24 15

الرباط 24 16

نواكشوط 40 23

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 09

إسطنبول 20 16

إسلام آباد 28 14

نيودلهى 31 20

جاكرتا 35 25

بكين 21 09

كوالالمبور 33 25

طوكيو 26 14

أثينا 26 16

روما 22 16

باريس 13 07

مدريد 15 07

برلين 16 10

لندن 12 09

مونتريال 06 04

موسكو 10 00

نيويورك 11 06

واشنطن 13 01

أديس أبابا 23 11