كبير مستشاري الحكومة الهندية يستبعد تأثير زيادة الفائدة الأمريكية على البنك المركزي الهندي

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية، إن البنك المركزي الهندي لن يواجه أي ضغوط لزيادة أسعار الفائدة في الهند إذا قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن في.أنانتا ناجيسواران، المستشار الاقتصادي للهند، القول إن "دورة بنك احتياط الهندي (المركزي) غير مرتبطة بدورة السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الأمريكي بسبب تحسن الاستقرار المالي والتمويل الخارجي للهند حاليا. إذا رفع مجلس الاحتياط الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو حتى رفعها مرتين، فلن يضفط هذا على بنك الاحتياط الهندي للسير في نفس الطريق".

يذكر أن مجلس الاحتياط الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي أبقى فيه على احتمال زيادة الفائدة في المستقبل، في ظل استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف وهو 2% والنمو القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

من ناحيته أبقى البنك المركزي الهندي على سياسته النقدية وسعر الفائدة عند مستوى 6.5% للمرة الرابعة على التوالي، لكنه أشار إلى أن السياسة النقدية ستظل متشددة حتى يستقر معدل التضخم في منتصف النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و6% سنويا.

وقال ناجيسواران إنه لا يتوقع تخفيف السياسة المالية للبلاد قبل الانتخابات العامة المقررة في صيف 2024. ويتوقع المحللون الاقتصاديون قيام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقديم منحا للمزارعين ودعما للأسر الأفقر، في إطار مساعيه للفوز بفترة حكم ثالثة.