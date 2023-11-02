رئيس وزراء الصومال: حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، أن حركة حماس، ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحريرية لأرضها، وشعبها، وطالب بضرورة تطبيق حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن بري قوله في احتفالية دينية في مقديشو اليوم الخميس: "من المؤسف جدا أن نرى العالم يسكت عن ما يجري في غزة والتي يموت فيها كل 15 دقيقة طفل فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الشيوخ، والسيدات".

وأضاف أن هناك خططا من أجل استخدام سلاح فتاك لتدمير البنية التحتية في غزة والتي يتعرض شعبها لأصناف من التضييق، وقطع الإمدادات.

وشدد بري على أن الحكومة الصومالية الفيدرالية تقف بجانب الشعب الفلسطيني الأبي الذي يقاتل العدو الإسرائيلي منذ عقود.

ودعا المواطنين الصوماليين إلى التضرع إلى الله والدعاء من أجل نصرة المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني.