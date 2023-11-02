قيادي بحركة حماس: تصريحات البيت الأبيض بمثابة تدخل سافر في الشأن الفلسطيني

أدان القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض، حول إعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن التصريحات تدعو إلى ترتيب الأوضاع في غزة بطريقة لا يكون فيها لحركة «حماس» دور أو تأثير.

واعتبر تلك التصريحات تدخلًا سافرًا في الشأن الفلسطيني وعدوانًا على الشعب، منوهًا أن «الإدارة الأمريكية لم تكتف بتوفير الغطاء للاحتلال وتزويده بالسلاح وجريمتها بمحاولة التهجير إلى سيناء».

ولفت إلى أن «واشنطن تطرح الآن عنوانًا سياسيًا لتشكيل قيادة فلسطينية وفق المعايير الأمريكية»، قائلًا إنه «أمر لن يقبله فلسطين».

وأشار إلى أن «اختيار قيادة الشعب الفلسطيني شأن فلسطيني صرف»، مختتمًا: «الشعب عندما انتخب انتخب المقاومة كقيادة ومرجعية ودربًا لتحرير أرضه واستعادة حقوقه، ونظل على ذلك حتى تحقيق النصر».