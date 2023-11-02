موريتانيا: الإفراج المشروط عن نائب معارض هاجم رئيس الجمهورية

أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، اليوم الخميس، عن النائب المعارض محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل بعد ثلاثة أشهر قضاها في السجن بعد قرار الإدعاء العام ملاحقته بتهمة قذف رئيس الجمهورية والإساءة إلى شخصه والتجريح .

ورفع البرلمان الموريتاني بطلب من وزير العدل الحصانة عن النائب المعارض تمهيدا لسجنه وهو ما تم فور التصويت على رفع حصانته في مطلع أغسطس الماضي.

وأعاد النائب ولد الشيخ محمد فاضل نشر نص ورقة امتحان لأحد التلاميذ في امتحانات الثانوية العامة تضمنت إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وأسقطها افتراضيا وتخيليا على رئيس الجمهورية وأحد الوزراء ليثبت أن الحكومة لا تتحرك ضد من ينال من جناب رسول الله بينما تنتصر لرئيس الجمهورية وتسجن من ينال منه ولو افتراضيا.