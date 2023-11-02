شكاوى في الأقصر من تزايد مدد انقطاع الكهرباء لساعتين

عبر عدد من سكان الأقصر عن استيائهم من تمديد مدة فصل التيار الكهربائي من ساعة واحدة إلى ساعتين يوميًا، وفقًا لخطة تخفيف الأحمال التي اتخذتها الحكومة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضغط على محطات توليد الكهرباء.

وقال مواطنون في مختلف المناطق، إن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يؤثر سلبًا على حياتهم وأعمالهم وخدماتهم، خصوصًا في ظل موجة الحرارة الشديدة التي تضرب المحافظة حاليًا، مطالبين بإيجاد حلول لتلك المشكلة التي تزعجهم وتضر بأجهزتهم الكهربائية.

وأعرب مصطفى حسن أمين، من سكان وابورات المطاعنة بإسنا، عن قلقه من تأثير فصل التيار الكهربائي على صحته وصحة أطفاله، خاصة في فترة الظهيرة التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"الشروق"، أن بعض الأجهزة الكهربائية في منزله تضررت بسبب تقطع التيار، وعدم مراعاة الشركة موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد.

وشارك مصطفى الصوصي، من منطقة البراري بإسنا في الأقصر، في شكوى أمين، قائلا إن التيار الكهربائي ينقطع عندهم أكثر من مرة أيضًا في اليوم، وأن مدة كل انقطاع تزيد عن ساعتين.

وأشار الصوصي، في حديثه لـ"الشروق"، إلى أن هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن تحمله من قبل المواطنين أو المؤسسات الصحية أو حتى الأسر التي لديها أطفال. وطالب بإيجاد حل سريع لأزمة الكهرباء التي تؤثر على جميع المحافظات.

ومن جانبه، أوضح مصدر بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن خطة تخفيف الأحمال تغيرت بناء على إخطار من المركز القومي للتحكم، وذلك بسبب تغيرات الظروف الجوية.

واستطرد المصدر، لـ"الشروق" أن مدة فصل التيار الكهربائي أصبحت ساعتين بدلا من ساعة في كل يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستستمر حتى نهاية هذا الشهر.