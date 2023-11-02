 تعليم الوادي الجديد: بدء تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية استعدادا لتصفيات الجمهورية - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد: بدء تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية استعدادا لتصفيات الجمهورية

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 11:56 ص

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بدء تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية الخمس في المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة "ابتدائي، وإعدادي وثانوي عام وفني"، وذلك استعدادا لتصفيات الجمهورية.

وأوضح، أن لجنة التحكيم أنهت إجراءاتها بإدارة الفرافرة التعليمية، وسيتم استمرار العمل بجميع الإدارات التعليمية حتى الانتهاء من أعمال التقييم وإعلان النتائج والمراكز الأولى التي ستمثل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية.

وأشاد بجهود الصحافة المدرسية ولجنة التحكيم لجهودهم المبذولة في المسابقة.

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