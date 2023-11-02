بلينكن قبل التوجه إلى تل أبيب: على إسرائيل حماية المدنيين العالقين في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تتخذ كل الخطوات الممكنة لإطلاق سراح المحتجزين.



وأضاف خلال كلمة له قبل توجهه إلى إسرائيل، منذ قليل، أنه سيركز في زيارته إلى تل أبيب، على كيفية الوصول إلى حل الدولتين، مؤكدا أنه هذا الأمر هو الضامن الوحيد من أجل دولة يهودية ديمقراطية إسرائيلية، ودولة فلسطينية كما يستحق الفلسطينيين.



ولفت إلى أنه يجب الحرص على عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، لأنه ليس هناك أي دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها التساهل مع ما وصفه بالمجزرة التي وقعت في إسرائيل -على حد وصفه- ومن ثم فالولايات المتحدة تقف مع إسرائيل، في الدفاع عن نفسها، منوها بأنه اعتبارا من أن واشنطن دولة ديمقراطية وكذا إسرائيل، فمن ضمن مسئولياتهما حماية المدنيين العالقين في غزة من القتل، حسبما قال.



وأشار إلى أن حركة حماس تستخدم النساء والأطفال كدورها بشرية، هذا بالإضافة إلى أنها تخزن المعدات والمساعدات تحت المستشفيات والمدارس، معقبا: «نعرف ما يحدث ويقول إنه يجب تخفيف تلك الخسائر البشرية من النساء والأطفال وهذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة وهذا الملف موضوع على أجندتنا»، على عهدته ووفقا لقوله.



وتابع: «عندما أرى طفلا فلسطينيا ينتشل من تحت الأنقاض يفطر قلبي، كما أرى طفلا إسرائيليا يقتل، ومن ثم يجب أن تحمل المسئولية ويكون هناك مراعاة لهذه الاعتبارات».



ويبدأ بلينكن جولته الجمعة في تل أبيب، على أن يتوجه إلى الأردن نهاية الأسبوع، ويسعى من ورائها إلى الضغط للحث على حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية على غزة لا يصل منها إلا الشيء القليل، بينما يستمر قصف إسرائيلي مكثف عليها.