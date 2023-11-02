قصور الثقافة تطلق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في الغربية

انطلقت صباح اليوم، الفعاليات الثقافية والفنية بمدرسة الشهيد الشحات أبو عيشة، في قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

تضمنت الفعاليات عددا من ورش فنية في الأعمال اليدوية لتدريب فتيات وسيدات القرية على طريقة صناعة الاكسسوار والحلي، فيما تحدث الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب قصر الزيات السابق، وبحضور عدد من أطفال المدرسة، عن أهم المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى مدينة زفتى بمحافظة الغربية خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وتسابق أطفال القرية على المشاركة بورشة الفنون التشكيلية، وذلك لرسم العلم المصري وسط سعادة بالغة، وقدم نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا للموسيقى بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، باقة منوعة من الأغاني الوطنية والحماسية، بالإضافة إلى أداء اسكتش غنائي من تأليف وأداء الشاعر أحمد زايد.

يذكر أن الفعاليات داخل قرية الهياتم بالمحلة مستمرة حتى مساء بعد غدا السبت، والتي ينظمها فرع ثقافة الغربية بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة حنان موسى، وإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.