دخول أكثر من 70 سفينة موانئ أوكرانية رغم الحصار الروسي

ذكرت البحرية الأوكرانية، أن أكثر من 70 سفينة تجارية رست في موانئ البلاد على البحر الأسود، رغم الضربات الجوية الروسية التي تستهدف مرافق هذه الموانئ.

وقال المتحدث باسم البحرية دميترو بليتينشوك عبر التليفزيون الأوكراني، اليوم الخميس، إن حجم الصادرات وصل إلى حوالي 5ر1 مليون طن شهريا.

وخلال فترة الاتفاق الدولي الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، والذي استمر لمدة عام، وانتهي العمل به في يوليو الماضي ورفضت موسكو تجديده، بلغ المتوسط 8ر2 مليون طن شهريا.

وأوضح بليتينشوك أن العامل الرئيسي للاتجاه الصعودي لعدد السفن هو انخفاض تكاليف التأمين.

وتراجعت هذه التكاليف بعدما دخلت أول سفن شحن موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وخرجت دون أن تصاب بأذى في سبتمبر، على الرغم من التهديد بالقصف الروسي، وتحتفظ أوكرانيا بممر للشحن في تحد لحصار بحري روسي.

وبررت روسيا محاولاتها بفرض حصار بحري بالحيلولة دون استيراد أسلحة عبر البحر إلى أوكرانيا.