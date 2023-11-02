قال مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق ، أن صن داونز يمتلك لاعبين أقوياء ولديهم مهارات عالية، والأهلي خرج من خصم منظم وقوي وبآداء مميز بطريقة دفاعية.

وأضاف عبد الغني عبر قناة صدى البلد: " لا يوجد حسابات للجنة الفنية الموجودة بالأهلي التي تقوم باختيار اللاعبين خاصة وان النادي يقوم بدفع ملايين في لاعبين لا يقدمو اي شئ للنادي ، ولا يوجد ثواب ولا عقاب في مثل هذه الأمور المؤثرة مثل اختيار اللاعبين ".

وتابع " جمهور الأهلي أجبر اللاعبين على الظهور بهذا الشكل طوال المباراة ، ولم يقدم اللاعبين آداء جيد في مباراة الذهاب ، الفريق في حاجة إلي لاعبين محترفين أفضل من المتواجدين ".