تستعد الصين لحرق جثة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانج اليوم الخميس، في حين يعمل المسئولون الصينيون من أجل إقناع جميع الأشخاص في مسقط رأسه بقبول الرواية الحكومية حول سبب وفاته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأعرب عدد من المشيعين في مقاطعة آنهوي شرقي الصين هذا الأسبوع عن شكوكهم في وفاة المسؤول الصيني الكبير السابق جراء الإصابة بنوبة قلبية، وهو السبب الذي ورد في بيان حكومي أصدرته بكين الجمعة الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووجد لي نفسه مهمشا على يد الرئيس الصيني شي جين بينج قبل مغادرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قبل عام مضى رغم صغر سنه بما يكفي للبقاء في منصبه.

ورغم أن الظروف الصحية لكبار القادة دائما ما تعتبر سرا من أسرار الدولة في الصين، فلم يظهر أي دليل يقوض رواية الحزب الشيوعي عن وفاة لي.

وتأتي وفاة لي في الوقت الذي أدت فيه سلسلة من الإطاحات غير المبررة لمسئولين في القيادة الصينية إلى خلق شعور متزايد بالغموض حول الحزب.

وقالت مديرة الأبحاث في الصين وهونج كونج وتايوان لدى منظمة "فريدوم هاوس"، ياكيو وانج، إن عدم شفافية الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة قد ولد شعورا بعدم الثقة بين الناس.

وأضافت وانج "يموت الكثير من الأشخاص بسبب النوبات القلبية المفاجئة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد".

وقالت وانج إنه "من المثير للسخرية أنه رغم أن الحكومة الصينية تتمتع بالقوة المطلقة، فإنها لا تستطيع أن تجعل الأشخاص يصدقون ما تقوله."

وقد أصيب كه تشيانج الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما بأزمة قلبية بصورة مفاجئة في شنغهاي الجمعة الماضي. وتم نقل جثته في نفس اليوم إلى بكين على متن طائرة خاصة.

وتقاعد كه تشيانج من منصبه كرئيس للوزراء في مارس الماضي بعد توليه المنصب لمدة عشرة أعوام.

وكان كه تشيانج من مؤيدي السياسات المشجعة للسوق وانفتاح الصين.