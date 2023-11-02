خالد أبو بكر: مصر تدعم فلسطين رغم كل الفواتير الاقتصادية والدولية المنتظرة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن موقف مصر من مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، سيجعلها تدفع فاتورة غالية جدا وبالغة التكلفة.

وأضاف خلال تقديم برنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن هناك لعبة وسياسة مختلفة في العالم، في ظل الموقف ضد التوجهات الأمريكية والغربية والأوروبية، منوها بأن فاتورة قول كلمة «لا» والرفض المصري للمواقف الغربية ستكون كبيرة للغاية، لأن المواقف السياسية يتبعها مواقف اقتصادية.

ولفت إلى أن مصر مستعدة لدفع ثمن هذه الفاتورة، معقبا: «مصر قاعدة عشان تدفع فاتورة مواقفها.. ومصر على استعداد تدفع دم عيالها حفاظا على مواقفها الثابتة، وهتدفع فاتورتها الاقتصادية أيضًا».

وتوقع أن تشهد الأسابيع والأشهر القادمة تأثرا كبيرا في مصر، هذا إلى جانب إغلاق أبواب كثيرة في وجه مصر الأيام المقبلة، وهذا الأمر ليس برغبة الحكومة ولكنها سياسة دولية كبيرة، مضيفا: «مصر اختارت ذلك ولا عودة في استقلال الأراضي المصرية ودعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، وهناك فاتورة ستدفع، والأزمة فرضت علينا».

وشدد على أنه من الظلم انتقاد الحكومة فيما يتعلق بتأثيرات الحرب والاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، على الأوضاع في مصر.