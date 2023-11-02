وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب في حدوث تصعيد بلبنان أو الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده لا ترغب في حدوث تصعيد في جنوب لبنان أو الضفة الغربية، أو أي مكان آخر في المنطقة.

وأضاف خلال كلمة له قبل توجهه إلى إسرائيل، منذ قليل، أن بلاده مستعدة لردع أي تصعيد مع الشركاء، وتحرص على إيصال هذه الرسالة إلى الجهات المعنية، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد وباقي الأطراف تعي ذلك.

ولفت إلى أن ما حدث من هجمات من حزب الله اليوم، وضربات الحوثيين السابقة، رُد عليها، منوها بأن القواعد الأمريكية وقواتها في المنطقة موجودة من أجل منع ظهور داعش مجددا، ولتفادي التصعيد بالمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

وأعرب عن ثقته في الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها على تغيير الأوضاع الراهنة.

وفيما يخص الفترة المقبلة، قال: «الجميع يركز على المرحلة اللاحقة، ولكن لا بد من نقاشات حول بسط الظروف المناسبة، ليكون هناك أمر مستدام، أو سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل، غدا، هي الثالثة؛ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة حتى الآن، والتي تأتي لعقد اجتماعات مع أعضاء حكومة الاحتلال، بشأن زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنها سيقوم بزيارات أخرى لعدة دول المنطقة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.