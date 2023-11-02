مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في بلدة بيت ليد بالضفة الغربية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بانقلاب سيارة مستوطنين، بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مقتل إسرائيلي إثر إطلاق النار في بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 55 مواطنا من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطنا، وهم: شيرين الصوص من بلدة سلواد، والأسير المحرر محمود نوح هريش من بلدة بيتونيا، وسامي الأسمر من رام الله التحتا، والمحرر إياد محمود صافي، وابن شقيقه محمد حسام محمود صافي من مخيم الجلزون، ورئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، ومقداد سرور، وبدر عبد الحليم الخواجا، وأطفاله أحمد وحلمي، ومحمد فدائي نافع، ومالك نواف خواجا، ووصفي نواف خواجا، ومحمد نواف خواجا، من بلدة نعلين، ومحمد عرمان، وخالد بعيرات من البيرة، وشادي عميرة من حي بطن الهوا في رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بلال ومعاوية طاهر القرم، وبدر عايد القرم، بعد اقتحام قرية جلقموس، وشريف علي حرز الله، ويامن فؤاد أبو بكر، وطارق عماد أبو بكر من بلدة يعبد.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: رائف محمد برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن رجب الرجبي، ومحمد نايف الجلوني، وعمر أبو حسين، ووسيم زيدان الجمل، وعمار أبو حسين، من مدينة الخليل، وطارق موسى أبو راس من بلدة دورا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: محمد سالم جبريل (27 عاما)، وشقيقه صهيب (25 عاما) من بلدة تقوع، ومنتصر سلمان العروج (22 عاما) من جناته، وصهيب خليل حمامرة (26 عاما) من حوسان، ومحمد خالد ديرية (24 عاما) وعلي محمد ديرية (39 عاما) من بلدة بيت فجار، وأحمد أسعد الصيفي (26 عاما)، وعبد الله محمد مناصرة (34 عاما) من مخيم الدهيشة، ومصطفى مسالمة (22 عاما)، وعلاء جلال الشلش (38 عاما) من بلدة الدوحة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي صبحي فريج (48 عاما)، في المدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المدينة، وهم: محمد القطب، وأمجد السايح، وحسن الصفدي، وشادي حنون، وباسم العتبة، وحسني العامودي، وحاتم العفوري.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: بدر المقيطي، والمعتقل المحرر محمود مصلح بطانجة، والمحرر إبراهيم أبو العسل من مخيم عقبة جبر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: أنس أبو زنيد، وأشهب العملة، بعد أن داهمت منزليهما في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.