 مجدي عبدالغني يطالب بالتحقيق في الأهلي بعد مباراة صن داونز

هاجم مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بسبب الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: " أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟".
وتابع: "لجنة الكرة في الأهلي تضم أشخاص ليسوا مختصين في إدارة كرة القدم ويجب محاسبة المخطئين".
وأتم: "يجب محاسبة المسؤول عن ملف كرة القدم وتعاقدات الفريق خلال الفترة الأخيرة".
وكان الأهلي قد ودع بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.