 مجدي عبدالغني يطالب بالتحقيق في الأهلي بعد مباراة صن داونز

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هاجم مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بسبب الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: " أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟".

وتابع: "لجنة الكرة في الأهلي تضم أشخاص ليسوا مختصين في إدارة كرة القدم ويجب محاسبة المخطئين".

وأتم: "يجب محاسبة المسؤول عن ملف كرة القدم وتعاقدات الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وكان الأهلي قد ودع بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.