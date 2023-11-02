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 مجدي عبدالغني يطالب بالتحقيق في الأهلي بعد مباراة صن داونز

نديم ناجي
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 12:02 م

هاجم مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بسبب الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: " أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟".

وتابع: "لجنة الكرة في الأهلي تضم أشخاص ليسوا مختصين في إدارة كرة القدم ويجب محاسبة المخطئين".

وأتم: "يجب محاسبة المسؤول عن ملف كرة القدم وتعاقدات الفريق خلال الفترة الأخيرة".

وكان الأهلي قد ودع بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.


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