إسرائيل: سنسمح بتسليم شحنات وقود محتملة خاضعة للإشراف إلى غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي للصحفيين، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستسمح بتسليم الوقود تحت الإشراف إلى غزة إذا نفد من المستشفيات هناك بالفعل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هاليفي قوله في رد على سؤال خلال لقاء صحفى: "سيتم نقل الوقود وإخضاعه للمراقبة إلى المستشفيات وسوف نفعل كل شئ لضمان ألا يخدم الأهداف العسكرية لحماس"، متابعا أن القوات الإسرائيلية تعمل داخل مدينة غزة وتحاصرها من عدة جهات.

ومع ذلك، فقد ترددت مزاعم بنفاد الوقود منذ أكثر من أسبوع حتى الآن.

وقال هاليفي إن إسرائيل تريد أن تفعل كل ما في وسعها لضمان عدم وصول الوقود إلى أيدي حركة حماس، مضيفا أنه يتم فحص الوضع في غزة كل يوم.

ومع ذلك عادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لتنقل عن مكتب نتنياهو بيانا يشدد فيه على أن رئيس الوزراء لم يوافق على مثل هذه الخطوة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن 16 من أصل 35 مستشفى في المنطقة الساحلية لم تعد قادرة على علاج المرضى بسبب نقص الوقود.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه لم يعد بإمكان العيادات الأخرى سوى تقديم رعاية محدودة، في حين أن هناك حاجة ملحة لتوفير الوقود "لتشغيل المعدات المنقذة للحياة".

وتخشى إسرائيل أن تستخدم حماس الوقود لتشغيل نظام التهوية في شبكة أنفاقها تحت الأرض التي يمكن أن تستخدم لمهاجمة الجنود الإسرائيليين، كما اتهمت حماس بأخذ الوقود من المستشفيات.

يشار إلى أنه لا يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.