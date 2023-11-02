تركيا تشدد قوانين تأجير العقارات قصير الأجل وسط أزمة ارتفاع الإيجارات

فرضت الحكومة التركية قوانين صارمة، بما في ذلك التراخيص، على تأجير العقارات قصير الأجل عبر منصات مثل موقع "إير بي إن بي"، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير في البلاد بسبب ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة.

ويتعين الآن على أصحاب العقارات الحصول على تصاريح من السلطات للإيجارات التي تقل مدتها عن 100 يوم، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وتنص اللائحة الجديدة على أنه يتعين على أصحاب العقارات الحصول على موافقة جميع سكان المبنى، ودفع رسوم ووضع إشعار صادر عن الحكومة على أبواب الشقق قبل أن يتمكنوا من تأجيرها على منصات مثل موقع "إير بي إن بي".

ويتعرض أصحاب العقارات لدفع غرامات باهظة وإلغاء تراخيصهم إذا انتهكوا اللائحة - والتي تتضمن أيضا مشاركة معلومات المستأجرين مع السلطات والالتزام بقواعد "الأخلاق العامة".

وارتفع متوسط أسعار الإيجارات في تركيا بنسبة 583% بين أبريل 2019 وأبريل 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مدينة إسطنبول. وتجري المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليونا استطلاعات رأي في جميع أنحاء البلاد.

وتم تسجيل أكبر زيادة في المحافظات الساحلية الجنوبية وكذلك في أكبر مدينتين حضرتين وهما اسطنبول والعاصمة أنقرة.

ولجأ العديد من أصحاب العقارات في تركيا مؤخرا إلى الإيجارات قصيرة الأجل لحماية أنفسهم من التضخم، بينما يفضل السياح مثل هذه الأماكن للإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق، خاصة في مراكز المدن الكبرى.