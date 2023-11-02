نائب المستشار الألماني: الإسهامات لا تزال غير كافية لمواجهة معاداة السامية

وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الفيديو الخاص به عن التضامن مع إسرائيل واليهود والذي لاقى استحسانا كبيرا ومشاهدات عالية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه إسهام لا يمكن أن يكون كافيا.

وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس قبل توجهه إلى لندن، إنه فكر بعد مباحثات كثيرة مع ممثلي الجالية اليهودية وأصدقاء يهود مطلع الأسبوع الجاري من أجل "حل حالة الجدل المربكة بعض الشيء".

وردا على سؤال عمّا إذا كان ينبغي على المستشار الألماني إلقاء مثل هذا الخطاب، قال هابيك إن المستشار يلقي "خطابات عظيمة جدا ومتناسبة"، لافتا إلى أنه في ظل هذه الأوقات العصيبة لا يمكن الاكتفاء بمثل هذه الإسهامات، وقال: "المستشار يقوم بذلك بطريقته في صياغاته الخاصة وبشكل عظيم للغاية".