ألمانيا: سوري يشتبه في انتمائه لداعش يعترف أثناء محاكمته بارتكابه هجوم بسكين

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أقر مدعى عليه في قضية قتل ويشتبه أنه داعم لتنظيم (داعش) بجريمته أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا اليوم الخميس.

يذكر أن الهجوم الذي شنه المدعى عليه، وهو سوري /27 عاما/، أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص في مدينة ديوسبورج في أبريل الماضي.

واعترف المدعى عليه أنه ارتكب هذه الأفعال من أجل تلبية مطلب تنظيم داعش بقتل أعدائه.

ويرى الادعاء العام الاتحادي بألمانيا دافعا إسلاميا وراء الجريمة.

يذكر أن المدعى عليه نفذ هجمات بسكين في صالة ألعاب رياضية وفي شارع بمدينة دويسبورج. ولقى شخص حتفه في الشارع، وأصيب أربعة أشخاص في صالة الألعاب الرياضية.

ويواجه الشاب تهمة القتل وتهمة الشروع في القتل في ثلاث حالات.

يذكر أن المدعى عليه وصل ألمانيا في عام 2016، وقدم طلب لجوء وحصل على تصريح إقامة.