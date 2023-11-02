وزير خارجية الصين: لا يمكن لأي دولة صاحبة ضمير أن تسمح باستمرار المأساة في غزة

قال وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس، إن «أعداد الضحايا المدنيون في غزة يزداد يوميًا»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن لأي دولة صاحبة ضمير ومسئولية أن تسمح باستمرار هذه المأساة»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «الأناضول».

وفي إفادته اليومية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الأولوية لبكين في الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، أو توسيع دائرة الصراع.

وأضاف: «ستكرر الصين نداءها للمجتمع الدولي، وستعزز التنسيق مع الأطراف المعنية، وخاصة الدول العربية، لدعم العدالة وبناء التوافق واتخاذ الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن لتهدئة الصراع، وحماية المدنيين، وتخفيف الأوضاع الإنسانية، واستعادة عملية السلام، والسعي لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى إصابة 32 ألفًا بجروح مختلفة.