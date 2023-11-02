الجيش الأردني يعترض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

اعترض الجيش الأردني، اليوم الخميس، شرقي البلاد طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح المصدر أن الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

كانت القوات المسلحة الأردنية قد اسقطت منذ شهر فبراير الماضي عدة طائرات مسيرة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.