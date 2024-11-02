تُظهر الأخبار الخاصة بتوغل جيش الاحتلال للجنوب اللبناني، استهدافه لـ3 قرى أكثر من غيرها لتتكرر محاولات الاجتياح مرة بعد أخرى.

ولكن ما يحول ذلك صد المقاومة اللبنانية لمعظم تلك الاجتياحات، وتكبيد العدو حصيلة خسائر فادحة، ويبقى التساؤل عن سبب اهتمام جيش الاحتلال بذلك المثلث من القرى اللبنانية ليستهدفها بأكبر قدر من الهجمات.

وتسرد جريدة الشروق نبذة عن ما يعرف بمثلث النار في الجنوب اللبناني، وسبب تركز الاجتياحات البرية حوله.

-مارون الرأس

وتحمل بلدة مارون الرأس أهمية خاصة بسبب ارتفاعها الشاهق، فهي ترتفع لـ900 متر لتوفر نظرة بانورامية واضحة على القرى الفلسطينية المحتلة، وفقا لمجلة سفير اللبنانية.

واستخدمت المقاومة اللبنانية مارون الرأس لمراقبة تحركات جيش الاحتلال وأيضا لضربه بالقذائف الصاروخية؛ نظرا لسهولة الضرب من ذلك الارتفاع.

وجعل الموقع المميز لمارون منها هدفا مطلوبا لدى جيش الاحتلال، وحاول تدميرها 3 مرات خلال فترات متباعدة، وفقا لمجلة السفير، حيث شهدت معركة طاحنة عام 2006، فشل خلالها جيش الاحتلال بعد شهر من المحاولات من دخول القرية.

-كفر كلا

وتأتي كفر كلا بين البلدات الأكثر استهدافا من قبل جيش الاحتلال، إذ نقلت جيروزاليم بوست تعرض 157 هدفا داخل البلدة للتدمير خلال سنة من حرب طوفان الأقصي، وذلك قبل إقدام جيش الاحتلال على الاجتياح البري.

وتضم كفر كلا بوابة فاطمة الحدودية الشهيرة التي تفصل لبنان عن الأراضي المحتلة، إذ تقع القرية على الخط الأزرق الحدودي، ويسهل اتخاذها كمنطلق لعمليات التسلل على الأراضي المحتلة.

-العديسة

ووفقا لشبكة الميادين اللبنانية، تمتاز العديسة بكونها طريقا مختصرا يقطع مناطق الجنوب اللبناني بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ونهر الليطاني، إذ توفر السيطرة عليه أقرب طريق للنهر.

وذكر موقع صحافة 24، أن البلدة تعمل كشبكة إمدادات سهلة للمقاومة اللبنانية نظرا لقربها لنهر الليطاني وللمواقع المتقدمة تجاه الأراضي المحتلة.

يذكر أن بلدة رابعة وهي كفر شوبة لها أهمية عسكرية، وفقا لإندبندنت عربية، حيث تملك سلسلة تلال تحجبها عن النظر ما يجعلها الخيار الأمثل لتحشد قوات المقاومة وترتيبها بعيدا عن أنظار العدو.