يرى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن أي نادي في بطولة الدوري المصري يطلب تحكيم أجنبي سيتسبب في أزمة للتحكيم المصري.
وكان الزمالك قد انتصر مساء أمس الجمعة، بنتيجة 3-2 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.
وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "عندما يطلب أي ناد حكام أجانب لمبارياته في بطولة الدوري، يتسبب في (شرخ) للتحكيم المصري".
وأضاف: "مشكلة التحكيم في مصر به (كمين) لبعض الأندية، ويحدث اضطراب نفسي مع الأندية بسبب الاتجاهات المعينة".
وأكمل عضو مجلس إدارة الزمالك: "الحكام في مصر لديها اتجاهات معينة، وهذا ما يفسد المنظومة، عندما يميل الحكم لنادي معين تنتهي الأمور للأسوأ".