 أحمد سليمان: لجنة الحكام بها «كمين».. واتجاهات التحكيم تفسد المنظومة - بوابة الشروق
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أحمد سليمان: لجنة الحكام بها «كمين».. واتجاهات التحكيم تفسد المنظومة

محمد جلال
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:08 ص

يرى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن أي نادي في بطولة الدوري المصري يطلب تحكيم أجنبي سيتسبب في أزمة للتحكيم المصري.

وكان الزمالك قد انتصر مساء أمس الجمعة، بنتيجة 3-2 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "عندما يطلب أي ناد حكام أجانب لمبارياته في بطولة الدوري، يتسبب في (شرخ) للتحكيم المصري".

وأضاف: "مشكلة التحكيم في مصر به (كمين) لبعض الأندية، ويحدث اضطراب نفسي مع الأندية بسبب الاتجاهات المعينة".

وأكمل عضو مجلس إدارة الزمالك: "الحكام في مصر لديها اتجاهات معينة، وهذا ما يفسد المنظومة، عندما يميل الحكم لنادي معين تنتهي الأمور للأسوأ".


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