الرئيس البرازيلي يتمنى فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية

أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال لقاء صحافي الجمعة، عن تفضيله المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال سيلفا: "أعتقد أن فوز هاريس في الانتخابات أكثر أماناً بالنسبة لنا لتعزيز الديمقراطية في الولايات المتحدة.. لقد رأينا كيف كان شكل الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية فترة ولايته (أحداث الكابيتول). وهو أمر لم يكن من الممكن تصور حدوثه في الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة قدمت نفسها للعالم كنموذج للديمقراطية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن "بعد أحداث يناير في الكابيتول أنهار هذا النموذج.. لدينا الآن كراهية وأكاذيب تتقطر كل يوم.. ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وفي العديد من البلدان حول العالم".

وتابع: "بما أنني من محبي الديمقراطية، أعتقد أن الديمقراطية هي أقدس شيء يمكننا نحن البشر أن نبنيه لحكم بلادنا بشكل جيد، ومن الواضح أنني أشجع كامالا هاريس للفوز في الانتخابات".