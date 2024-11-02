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نجم الأهلي السابق عن زيزو: «عندنا منه كتير»

محمد ثابت
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 1:03 م

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، صاحب إمكانات عالية، لكن الأهلي لا يحتاج للتعاقد معه، في ظل وفرة العناصر التي يملكها المارد الأحمر في هذا المركز.

قال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»:" أحمد سيد زيزو لاعب جيد ويمتلك إمكانات رائعة، لكن الأهلي ليس في حاجة للتعاقد معه".

أضاف:" عندنا من زيزو في الأهلي كتير، وأكثر من لاعب يشغل نفس مركزه بإمكانات عالية".

وكان زيزو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بمباراة الزمالك والبنك الأهلي في مستهل مشوار الفارس الأبيض بالدوري الممتاز والتي حسمها الفريق بنتيجة 3-2.


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