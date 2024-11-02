ترامب يقضي اليومين المتبقيين قبل الانتخابات في نورث كارولينا

يعتزم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تنظيم تجمعات لمخاطبة أنصاره في ولاية نورث كارولينا حتى الانتخابات التي تحل يوم الثلاثاء المقبل، في موجة من النشاط المتأخر في الولاية المتأرجحة الوحيدة التي حصل على أصواتها في حملتي انتخابات 2016 و 2020.

وبينما يتطلع ترامب إلى توسيع خريطته الانتخابية ليوحي بالقوة برحلتين إلى نيو مكسيكو وفرجينيا، الولايتين الديمقرطيتين اللتين لا ينظر إليهما على نطاق واسع باعتبارهما تنافسيتين، يستثمر ترامب وقتا كبيرا في نورث كارولينا، التي دعمت مرشحا ديمقراطيا في آخر مرة في 2008.

وسيتعقد طريق الرئيس السابق نحو الحصول على الـ 270 صوتا انتخابيا المطلوبة للفوز بالرئاسة أكثر بكثير إذا خسر في نورث كارولينا.