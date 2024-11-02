قرر نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، بناء على طلب الجمهور، إعادة عرض فيلم "وداعا جوليا" اليوم السبت الساعة السابعة بسينما الهناجر، بالتعاون مع "ماد سوليوشنز" وصندوق التنمية الثقافية .

ويعرض فيلم "وداعا جوليا" بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وعدد من صناع الفيلم.

ويعقب عرض الفيلم، ندوة يديرها الفنان السوداني زهير عبد الكريم، ومقررا حضور أعضاء اتحاد تجمع الفنانين السودانين في مصر، والدخول مجانًا وبأسبقية الحضور.

ونادي السينما الأفريقية تنظمه إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وفيلم وداعًا جوليا، فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته السابقة، كما أنه حصد العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية، والفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وإنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء.

وشارك في بطولته كل من الممثلة والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة، وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ونزار جمعة، وقير دويني، وآخرين من الفنانين.

وفيلم وداعا جوليا فيلم دراما سوداني، ويعد دعوة للتصالح كما يلقي الضوء على القوى المحركة الاجتماعية التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، كما يلقي الضوء على العوامل والأسباب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وماحدث من ويلات الحرب وذلك في إطار درامي.

جدير بالذكر أن هذا الفيلم حصل على الكثير من الجوائز الدولية منها جائزة الحرية، قسم " ظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، وجائزة روجر إيبرت، ومهرجان شيكاغو السينمائي الدولي كأفضل فيلم، ومهرجان بلفاست السينمائي، وأفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، ومهرجان قبرص السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة رئيسية، ومهرجان قبرص السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة، ومهرجان الفيلم الإسلامي الدولي، وكثير من الجوائز الأخرى.