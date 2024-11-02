جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم: الحرب مستمرة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو حقول الزيتون الخاصة بهم، قائلًا إن «الحرب مازالت مستمرة».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم أن الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله».

وأضاف: «لذلك نناشدكم الامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم، من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات»، على حد زعمه.

وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع.

واستهدف العدو الإسرائيلي نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 57 وعشرات الجرحى، ومن بين الشهداء عائلات بكاملها قصفت منازلها.