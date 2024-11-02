لبنان: استشهاد 17 وإصابة 54 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على صور وبنت جبيل

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارات والقصف الإسرائيلي استمرا ليلًا وحتى ساعات الفجر الأولى، على قرى القطاعين الغربي والأوسط في قضائي صور وبنت جبيل.

وأوضحت أن الغارات أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية.

ولفتت إلى أن الحصيلة النهائية للاعتداءات الإسرائيلية بلغت 17 شهيدا و54 مصابًا ليوم أمس، بحسب رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحةً الدكتور وسام غزال.

وذكرت أن «الغارات على صور أدت إلى سقوط 9 شهداء و12 جريحا، مُخلّفة أضرارًا كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف».

وأضافت أن «الغارات على جويا أدت إلى سقوط 4 شهداء وتضرر عدد من المنازل».

وأضافت أن «غارة المجادل أدت إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل»، بينما أدت الغارة على المعلية إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل.

وأفادت بأن العدو استمر بشن الغارات مترافقة مع قصف مدفعي على قرى صور وبنت جبيل، كما أقدم على تفجير عدد من منازل القرى؛ التي تقع بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن مدينة صور تشهد منذ ليل أمس هدوءًا حذرًا وترقبًا؛ تخرقه الطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء المدينة.