نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب أقراص لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد بقيمة 3,5 مليون جنيه تقريبا.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية- أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية.

وبحوزته 950 قرصا مخدرا لعقار "الكبتاجون" مخبأة داخل حقائبه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة من شخصين - بنطاق محافظة الدقلهية.

الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"). وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد تهريبها لإحدى الدول بالخارج.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين و660 جنيه تقريبا.